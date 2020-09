Pagelle Italia-Bosnia: Pellegrini e Belotti deludono, Dzeko il migliore in campo (Di sabato 5 settembre 2020) ROMA - Vi proponiamo i migliori e i peggiori della sfida di Nations League di ieri sera tra Italia e Bosnia, terminata sul punteggio di 1-1. Italia-Bosnia, i migliori Dzeko 7 Un uomo chiamato schema: ... Leggi su corrieredellosport

Gazzetta_it : Le pagelle di #ItaliaBosnia: Barella e Donnarumma da 6,5. Ma il migliore è Dzeko: 7 - sportli26181512 : Pagelle #Italia-Bosnia: Pellegrini e Belotti deludono, Dzeko il migliore in campo : Barella non si ferma mai, Acerb… - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #ItaliaBosnia, le pagelle di CM: #Barella è devastante, #Belotti il peggiore. Male #Chiesa, #Dzeko sa fare tutto [@AngeTaglie… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Le pagelle di #ItaliaBosnia: Barella e Donnarumma da 6,5. Ma il migliore è Dzeko: 7 - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Italia-Bosnia, buona la prova di Insigne: la stampa lo premia con la su… -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Italia

Sul filo dei nervi e con una condizione precaria, la squadra di Mancini trova forza e lucidità per reagire. Da squadra molto indietro di condizione, ma da squadra.Nell’attacco azzurro si salva solo Insigne: più in difficoltà Chiesa, Belotti e Immobile. Zaniolo combina poco, ma pare in buone condizioni continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>> ...