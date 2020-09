Padreostro, Pierfracesco Favino: “Il nostro film è una lettera d’amore ad un padre da suo figlio.” (Di sabato 5 settembre 2020) La conferenza di padrenostro, il film di Claudio Noce in cui Pierfrancesco Favino interpreta un padre vittima di un attentato nell'Italia degli anni Settanta. Un evento traumatico che condiziona inesorabilmente la vita di un bambino. Nel 1976 Valerio ha 10 anni e assiste impotente ad un attentato ai danni di suo padre Alfonso da parte di un gruppo di terroristi. L'uomo fortunatamente si salva, ma da quel momento si porterà addosso cicatrici che cambieranno non solo il suo futuro ma anche quello della sua famiglia. padrenostro, presentato tra i film in Concorso a questa Venezia 77, racconta come degli anni difficili come quelli degli attentati venissero vissuti dai bambini, una generazione che si trova a vivere in maniera ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Padreostro, Pierfracesco Favino: “Il nostro film è una lettera d’amore ad un padre da suo figlio.”… -

Ultime Notizie dalla rete : Padreostro Pierfracesco Padreostro, Pierfracesco Favino: “Il nostro film è una lettera d’amore ad un padre da suo figlio.” Movieplayer.it Padreostro, Pierfracesco Favino: “Il nostro film è una lettera d’amore ad un padre da suo figlio.”

Un evento traumatico che condiziona inesorabilmente la vita di un bambino. Nel 1976 Valerio ha 10 anni e assiste impotente ad un attentato ai danni di suo padre Alfonso da parte di un gruppo di terror ...

"Nessun invito", "Clima infame". Ed è guerra tra Favino e la Lega

La Mostra del cinema di Venezia è il primo grande evento italiano dopo il lockdown. In Laguna si cerca di ritrovare il clima leggero, scanzonato e festante delle scorse edizioni ma è difficile. sui re ...

Un evento traumatico che condiziona inesorabilmente la vita di un bambino. Nel 1976 Valerio ha 10 anni e assiste impotente ad un attentato ai danni di suo padre Alfonso da parte di un gruppo di terror ...La Mostra del cinema di Venezia è il primo grande evento italiano dopo il lockdown. In Laguna si cerca di ritrovare il clima leggero, scanzonato e festante delle scorse edizioni ma è difficile. sui re ...