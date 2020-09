"Padrenostro" è una preghiera a non tacere il male della vita - (Di sabato 5 settembre 2020) Pedro Armocida Gli anni di piombo visti con gli occhi di un bambino. Pierfrancesco Favino interpreta Alfonso Noce, il vicequestore che nel 1976 subì un attentato Venezia. è forse il film che più di ogni altro restituisce, con dialoghi perfetti e una messa in scena minuziosa, il punto di vista di un ragazzino nato nella prima metà degli anni '70: i lunghi corridoi di quelle case, il «non ho più fame» e la risposta della mamma «mangia l'ultimo boccone», il «è tardi vai letto» dopo la Linea di Cavandoli nel televisore, il tinello fumoso, la luce estiva che evidenziava il pulviscolo attraverso le tapparelle, Tex avidamente letto nel locale lavanderia del condominio, l'andare dietro in piedi in bici, respirare quasi gli odori di quelle cucine ... Leggi su ilgiornale

fanpage : Matteo Salvini a Venezia 2020 per assistere al film Padrenostro, Favino: “Non lo abbiamo invitato” - WeCinema : #Venezia77: La Mostra è anche il giro del mondo delle @giornate e tra Almodòvar con @NotTildaSwinton (ieri) e (oggi… - repubblica : Venezia 77, 'Padrenostro' Favino: 'Salvini alla prima? Non l'abbiamo invitato, ma il film non è manipolabile' [aggi… - alinatede : RT @fanpage: Matteo Salvini a Venezia 2020 per assistere al film Padrenostro, Favino: “Non lo abbiamo invitato” - PpPagliaro : RT @fanpage: Matteo Salvini a Venezia 2020 per assistere al film Padrenostro, Favino: “Non lo abbiamo invitato” -