Paderno, lavori alla Rho-Monza: Comasina chiusa al Villaggio per 33 ore (Di sabato 5 settembre 2020) Comasina chiusa all'altezza di Paderno Dugnano fino alle 6 di lunedì 7 settembre. Sono partiti dalle 21 di sabato i lavori per la demolizione di un ponte della Rho-Monza. Per consentire l'intervento in sicurezza è stata predisposta l'interruzione della Statale dei Giovi per 33 ore all'altezza del Villaggio Ambrosiano. Il tratto chiuso al traffico è …

La ditta Beltrami di Paderno Ponchielli ha vinto la gara d’appalto per la costruzione della nuova scuola elementare. L’aggiudicazione diventerà definitiva quando la ditta vincitrice avrà prodotto la n ...

Ponte San Michele, rocciatori in azione Rush finale per la riapertura ai treni

Calusco d’Adda, al lavoro per completare i lavori e consentire il via ai treni dal 14 settembre, a due anni esatti dallo stop. Gli ultimi ritocchi, dopo il ripristino della circolazione. È conto alla ...

