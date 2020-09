Paderno, lavori alla Rho-Monza: Comasina chiusa al Villaggio per 33 ore (Di sabato 5 settembre 2020) Comasina chiusa all’altezza di Paderno Dugnano fino alle 6 di lunedì 7 settembre. Sono partiti dalle 21 di sabato i lavori per la demolizione di un ponte della Rho-Monza. Per consentire l’intervento in sicurezza è stata predisposta l’interruzione della Statale dei Giovi per 33 ore all’altezza del Villaggio Ambrosiano. Il tratto chiuso al traffico è … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

zazoomblog : Paderno lavori alla Rho-Monza: Comasina chiusa al Villaggio per 33 ore - #Paderno #lavori #Rho-Monza: #Comasina - ilNotiziarioInd : Paderno, lavori alla Rho-Monza: Comasina chiusa al Villaggio per 33 ore - ilNotiziarioInd : Paderno, Comasina chiusa per due notti: weekend di lavori alla Rho-Monza -

Ultime Notizie dalla rete : Paderno lavori Paderno, lavori alla Rho-Monza: Comasina chiusa al Villaggio per 33 ore Il Notiziario Strade chiuse, deviazioni, divieti di sosta: lavori in corso, ecco dove

Ecco i principali lavori stradali in corso e in programma a Bologna da lunedì 7 settembre. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati. Via di San Luca, dall'arco del M ...

Le indagini sul “treno fantasma” di Carnate: aperto fascicolo contro ignoti

Probabile una consulenza tecnica per l’incidente del 19 agosto che provocò il deragliamento del convoglio partito senza controllo da Paderno D’Adda. Sembra prossima l’iscrizione nel registro degli ind ...

Ecco i principali lavori stradali in corso e in programma a Bologna da lunedì 7 settembre. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati. Via di San Luca, dall'arco del M ...Probabile una consulenza tecnica per l’incidente del 19 agosto che provocò il deragliamento del convoglio partito senza controllo da Paderno D’Adda. Sembra prossima l’iscrizione nel registro degli ind ...