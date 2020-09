OMS: “Non prevediamo alcun vaccino pronto fino alla metà del 2021” (Di sabato 5 settembre 2020) L’organizzazione mondiale della sanità mette un freno all’ottimismo. E’ di oggi, infatti, una dichiarazione del portavoce dell’Oms Margaret Harris, che ha parlato del vaccino per il coronavirus delle tempistiche per una somministrazione massiva: “Non ci aspettiamo di vedere una vaccinazione diffusa fino alla metà del prossimo anno. Questa fase 3 richiede più tempo perché dobbiamo vedere quanto il vaccino sia realmente protettivo e quando sia sicuro”. Leggi su sportface

