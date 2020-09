"Ominicchio, pigliainc**o e quaquaraquà". Sallusti a valanga contro De Benedetti: le frasi su Berlusconi "imbroglione"? Uno schifo (Di sabato 5 settembre 2020) Alessandro Sallusti non usa mezzi termini per commentare le vergognose parole riserbate dall'ex patron di Repubblica, Carlo De Benedetti, a Silvio Berlusconi. "Non dico gli uomini, ma neppure i mezzi uomini dicono a un rivale in grave difficoltà di salute: 'Mi spiace, ma è un imbroglione'", verga il direttore del Giornale nel suo editoriale dopo il ricovero del leader di Forza Italia a causa del coronavirus. "È - prosegue - una espressione da ominicchi, da pigliainc**o e da quaquaraquà, categorie che l'ex editore della Repubblica riassume". Ma non è finita qui, perché Sallusti riporta in auge un passato troppo scomodo: "Se Berlusconi è 'un imbroglione' vorrei sapere ... Leggi su liberoquotidiano

