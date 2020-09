Omicidio di Angelo Vassallo: 10 anni, 9 colpi, un depistaggio, nessun colpevole (Di sabato 5 settembre 2020) Pochi giorni fa, nel posto dove Angelo Vassallo è stato ucciso, qualcuno ha lasciato un biglietto: “Ci hai insegnato l’importanza del difendere la bellezza.Perché se sapremo custodire e riconoscere la bellezza saremo liberi.Grazie”, ha scritto qualcuno. La bellezza che il sindaco pescatore difendeva - lo racconta Dario, suo fratello, che ha pubblicato la foto di quel messaggio su Facebook ad HuffPost - era quella del suo territorio, del suo paese, Pollica, e del suo mare, nella frazione di Acciaroli. Era diventato sindaco nel ’95. Lo era ancora quando è stato ucciso. E non tollerava che quella bellezza fosse deturpata. Né dal cemento, né dalle persone. Due mesi prima di morire era andato dagli inquirenti a denunciare le “strade fantasma” della zona: lavori mai eseguiti, per i ... Leggi su huffingtonpost

