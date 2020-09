Nuovi contagi: è evidente il progressivo peggioramento, si profila il rischio di nuove misure ‘mirate’ (Di sabato 5 settembre 2020) Sebbene non siamo ai livelli della cifra record dell’altro giorno, anche oggi, illustrando i dati raccolti dal ministero della sanità, la Protezione civile ha reso noto che nelle ultime 24 ore nel Paese sono stati registrati altri 1.695 Nuovi casi ed addirittura 16 vittime. E con le terapie intensive che sono tornate ad ‘affollarsi’ (nessuna emergenza, ma oltre i 100 oggi, dopo i 30 di inizio agosto, spaventa), oggi è giunto anche il report relativo al periodo 24-30 agosto, stilato dall’Iss (Istituto superiore di sanità), di concerto on il ministero della Sanità. Monitoraggio Iss: “I Nuovi casi continuano ad salire” Ebbene, rivela il monitoraggio, “Si conferma un aumento nei Nuovi casi segnalati” in Italia per la quinta settimana consecutiva, con ... Leggi su italiasera

Ultime Notizie dalla rete : Nuovi contagi Covid, bollettino di oggi: nuovi contagi in calo (1.695) ma 16 morti. Due regioni a zero casi Il Messaggero Turismo, un’estate da dimenticare. Persi 100 miliardi, con 65 milioni di presenze in meno

Coronavirus, Conte: “Non ci sarà più un lockdown totale in Italia”

Non ci troveremo più ad affrontare un lockdown generalizzato". Lo ha detto Giuseppe Conte a Cernobbio al Forum Ambrosetti. "I numeri continuano ad essere non trascurabili ma non siamo più davanti all' ...