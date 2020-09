Nuovi casi di coronavirus a Loiri Porto San Paolo: un residente e 2 turisti (Di sabato 5 settembre 2020) , Visited 131 times, 131 visits today, Notizie Simili: Palau torna Covid free, guariti i due casi positivi… Contagi da coronavirus e scarsa comunicazione dalla… I casi positivi a Loiri ... Leggi su galluraoggi

MediasetTgcom24 : Coronavirus, risalgono i contagi: 1.733 nuovi casi in 24 ore, 11 i morti #coronavirus - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: quasi 9.000 casi in Francia in 24 ore. Lievi aumenti per ricoveri e pazienti in rianimazione. Sono 4.… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 4 settembre: 1.733 nuovi casi e 11 morti n... - Majden3 : RT @Sabina1956: .Anche oggi la #Lombardia stacca tutte le altre Regioni con un 'BEL' 337 nuovi casi #covid. #DisastroLombardia #FontanaDime… - vivere_sardegna : Coronavirus, due nuovi casi a Santa Giusta: “Niente panico ma utilizzate le mascherine” -