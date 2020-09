Nuoto, elezioni federali: Barelli confermato presidente per la sesta volta (Di sabato 5 settembre 2020) L'assemblea della federazione italiana Nuoto, presieduta da Piero Sandulli, ha rieletto Paolo Barelli, 66 anni romano, presidente fino al 2024. In una location insolita come la tribuna d'onore dello ... Leggi su gazzetta

