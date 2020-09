Novoli: sesso in auto, sorpresi e multati dalla polizia municipale (Di sabato 5 settembre 2020) sesso e coronavirus, come evitare rischi: via libera se la coppia ha rispettato l'isolamento 10 maggio 2020 Si fingeva 'vampiro' per ottenere sesso: sgominata setta satanica 8 febbraio 2020 Si sono ... Leggi su firenzetoday

Si sono appartati in auto per consumare un rapporto sessuale ma sono stati colti sul fatto dalla polizia municipale: per i due sono scattate sanzioni fino a 10mila euro. E' accaduto la scorsa notte a ...

