Notizie del giorno – Caos Covid al Perugia, ex calciatore accusato di pedopornografia, la confessione di Picci (Di sabato 5 settembre 2020) Ha del clamoroso quanto accaduto nelle ultime ore in casa Perugia. Dopo i tamponi a tappeto di lunedì, che avevano riscontrato 30 positivi su 35 calciatori totali, preoccupando e non poco il club in vista della nuova stagione (dopo la retrocessione in C), alla fine si è rivelato tutto sbagliato. I tamponi, infatti, non erano corretti (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO) Guai seri per Christoph Metzelder, ex difensore di Borussia Dortmund e Real Madrid tra le altre, accusato di pedopornografia. Il 39enne tedesco è stato trovato in possesso di 297 file pornografici di bambini e ragazzi che avrebbe inviato via WhatsApp ad alcune persone, che hanno testimoniato contro di lui. Metzelder era stato sottoposto a una perquisizione un anno fa, il 3 settembre 2019. L’inchiesta era partita ... Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Notizie del Coronavirus, ultime notizie: in Italia 1.733 casi e 11 morti nelle ultime 24 ore Fanpage.it Berlusconi ricoverato al San Raffaele a Milano con un inizio di polmonite bilaterare

Berlusconi ricoverato, FI compatta attorno al suo leader

AGI - Divisa tra chi non vuole essere al traino della Lega e chi, invece, vede nel ‘Capitano’ Salvini il prossimo leader del centrodestra; attraversata da fibrillazioni interne nei gruppi parlamentari ...

