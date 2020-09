Norvegia, sconsigliati viaggi in Italia: obbligo di quarantena (Di sabato 5 settembre 2020) La Norvegia inserisce l’Italia fra i Paesi a rischio: obbligo di quarantena per chi entra L’aumento dei casi positivi di coronavirus in Italia nelle ultime settimane spaventa non solo gli Italiani, ma anche i Paesi esteri. La Norvegia è uno di questi ed ha deciso di inserire l’Italia nella lista della Nazioni a rischio. Il … Leggi su viagginews

StreetNews24 : Lo rende noto il ministero degli Esteri di Oslo, la misura attiva da sabato - PaoloCaminiti1 : RT @ilgiornale: Italia nella lista rossa della Norvegia: 'Quarantena obbligatoria'. Decisione comunicata dal ministro degli Esteri: sconsig… - MontanariPier : RT @jeperego: #Norvegia L‘Italia finisce sulla lista rossa dei contagi #coronavirus. Sconsigliati ai norvegesi i viaggi in Italia, Sloveni… - VELOSPORT1960 : Lo rende noto il ministero degli Esteri di Oslo, la misura attiva da sabato - NewSicilia : #Notiziedalmondo - La comunicazione arriva direttamente dal ministro degli Esteri della #Norvegia: 'Evitate i viagg… -