Non solo il gioco online anche i casino in crisi per la nuova Legge italiana (Di sabato 5 settembre 2020) Nel corso di questi mesi si è fatto un gran parlare degli effetti del Decreto Dignità sul gioco d’azzardo online, ma ora che anche al Senato è stata espresso il via libera per il provvedimento, che ormai è una Legge dello stato, si alzano ancora più forti le proteste anche da parte dei casinò tradizionali, a partire da quello di Sanremo. Non è un mistero che le case da gioco italiane stiano da anni combattendo con la crisi del settore dei casinò, provocata anche dal fiorire del gioco d’azzardo online legale. Dal fallimento del Casinò di Campione d’Italia, alle mille difficoltà di quello di Saint Vincent, in Valle d’Aosta, ai ... Leggi su ilcorrieredellacitta

VittorioSgarbi : 'Purtroppo, da quando è iniziata la pandemia, il coronavirus è diventato un'arma politica… Per una certa parte pol… - borghi_claudio : Shhh sono solo sondaggi, non vogliono dire nulla.. zitti e lavorare che il cambiamento passa di qui. Sondaggi To… - francescacheeks : ho ascoltato il nuovo disco di Katy Perry, voto DIESCI ??!!! in ogni caso non sono nessuno per dare giudizi su un di… - antimar4 : @GianIannone Stupendiiiiiii??????????ho gli occhi fuori dalle orbite e non solo - sinapsyche : ????????La gioia, rispetto alla #felicità, è un’emozione improvvisa e intensa la cui caratteristica sembra non sia so… -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Sanità: tempo, non solo tecnologia Corriere di Como Covid, non basta essere over 55 per l’esenzione dal lavoro. Cosa prevede la nuova circolare

La circolare odierna dei ministeri del Lavoro e della Salute ha chiarito però che non c'è automatismo tra l'età del lavoratore e l’eventuale condizione di fragilità rispetto al Covid. Il solo parametr ...

Facciamo il punto sulla nuova serie Nvidia, aspettando la recensione.

Assembla che ti Passa è una rubrica settimanale che raccoglie le principali novità legate all'hardware da gioco PC e propone tre configurazioni, divise per fasce di prezzo, pensate per chi desidera as ...

La circolare odierna dei ministeri del Lavoro e della Salute ha chiarito però che non c'è automatismo tra l'età del lavoratore e l’eventuale condizione di fragilità rispetto al Covid. Il solo parametr ...Assembla che ti Passa è una rubrica settimanale che raccoglie le principali novità legate all'hardware da gioco PC e propone tre configurazioni, divise per fasce di prezzo, pensate per chi desidera as ...