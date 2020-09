“Noi, malati di Parkinson, partiamo per un tour di 790 chilometri in bici sulla Francigena. E siamo convinti che la cura arriverà” (Di sabato 5 settembre 2020) “Tutto parte da qui, tienilo bene a mente: noi siamo convinti che arriverà una cura per il Parkinson. Ne siamo profondamente convinti. Intanto, mentre aspettiamo, facciamo sport: così ci facciamo trovare pronti”. Stefano Ghidotti ha 58 anni, viene da Palazzolo sull’Oglio ed è un mental coach. Tre anni fa gli è stato diagnosticato il Parkinson. Insieme ad amici e atleti ha organizzato il giro d’Italia in bici: un tour per raccogliere fondi e sensibilizzare il maggior numero di persone sulla malattia. Sono partiti oggi da Pavia e arriveranno il 13 settembre, a Roma, dopo aver pedalato lungo la via Francigena. “Con tanto di benedizione del ... Leggi su ilfattoquotidiano

