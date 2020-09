No Mask, negazionisti in corteo senza mascherina a Roma. Speranza: 'Questa piazza fa rabbrividire' Diretta (Di sabato 5 settembre 2020) Sono scesi in piazza a Roma al grido 'Libertà' i negazionisti del Dietro una grandissimo tricolore alcune decine di manifestanti sono partiti dal Circo Massimo , dove si erano radunati, in corteo per ... Leggi su leggo

fattoquotidiano : No mask, negazionisti del Covid ed estrema destra in piazza a Roma. Zingaretti e Di Maio: “Fermatevi, rispetto per… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, domani in piazza a Roma negazionisti e no mask, attese duemila persone #ANSA - Adnkronos : Da 'no-mask' a 'no-vax', negazionisti oggi in piazza Roma - ColomberoAndrea : @CecereGianmarco Se stai dalla parte dei negazionisti no vax e no mask sei un po' ignorantello lupooo - CARONTEII : RT @gabelmanu: Poi quando avrete il #COVID?19 curatevi con l’omeopatia o con una bella tisana al finocchio #NoMask -