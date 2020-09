No mask, negazionisti del Covid ed estrema destra in piazza a Roma. Zingaretti e Di Maio: “Fermatevi, rispetto per famiglie delle vittime” (Di sabato 5 settembre 2020) negazionisti, estrema destra, il “Popolo delle mamme” e poi tassisti e albergatori. I “no mask”, chi crede che la lotta al coronavirus sia una “dittatura sanitaria” e le “fake news del Covid”, si ritrovano in piazza a Roma, davanti alla Bocca della Verità, alle 16. Un presidio, dopo il tentativo di tenere la manifestazione a piazza del Popolo, al quale sono attese circa 2mila persone, secondo le previsioni degli organizzatori. “Siamo in guerra e chi ce la sta dichiarando non sta risparmiando nessuno”, si legge su una delle pagine social dedicate alla manifestazione alla quale aderisce un popolo variegato, con tanta estrema ... Leggi su ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, domani in piazza a Roma negazionisti e no mask, attese duemila persone #ANSA - Adnkronos : Da 'no-mask' a 'no-vax', negazionisti oggi in piazza Roma - saverioraimondo : Scendono in piazza per protestare assieme negazionisti del virus, No Vax, No Mask, gilet arancioni, vegani, omeopat… - fattoquotidiano : No mask, negazionisti del Covid ed estrema destra in piazza a Roma. Zingaretti e Di Maio: “Fermatevi, rispetto per… - SirriSabrina : RT @Cartabellotta: Il Questore [...] per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia l… -