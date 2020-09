‘No mask’ e ‘no vax’, il raduno dei Negazionisti a Roma. Di Maio: “Rispettino le famiglie dei morti” (Di sabato 5 settembre 2020) Una manifestazione, quella andata in scena oggi nella Capitale, che ha visto fianco a fianco – e senza mascherina – i cosiddetti ‘no mask’ accanto al già vulcanico movimento dei ‘no vax’. In realtà all’appuntamento davanti alla Bocca della Verità non c’era la folla che ci si aspettava oltretutto, almeno in questo caso, non è stata nemmeno la diffusa ‘paura del contagio’ a far desistere gli altri eventuali partecipanti. Tuttavia, malgrado fossero intorno ai duemila manifestanti, dietro il maxi striscione – “Noi siamo il popolo” – affisso dal “Popolo delle mamme“, molti altri cartelli con su scritto: “No al racket dei vaccini“, “Fuori la mafia dallo Stato“, “andrà come dicono loro“, e “No verità, no ... Leggi su italiasera

fattoquotidiano : No mask, negazionisti del Covid ed estrema destra in piazza a Roma. Zingaretti e Di Maio: “Fermatevi, rispetto per… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, domani in piazza a Roma negazionisti e no mask, attese duemila persone #ANSA - bendellavedova : Sin dalla sua nascita, in nome del ‘uno vale uno’, il #M5S ha dato credito a ogni tipo di teoria complottista e ant… - noitre32 : SINISTRA IPOCRITA Storace impallina Zingaretti. 'Accusa i No Mask. E lui ai Navigli?' - CasaleAniello : RT @CBugliano: ?? VIETATA MANIFESTAZIONE #NOMASK A BUGLIANO (PI) L’amministrazione comunale di Bugliano desidera ringraziare il Prefetto di… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘No mask’