“No a un nuovo lockdown. Gli stadi? Meglio chiusi. Esito elezioni? Il governo terrà”, afferma Conte (Di sabato 5 settembre 2020) Prima ha tenuto a chiarire che “gli omissis presenti nei verbali, sono un fatto tecnico, di cui non mi sono occupato, ma di solito ci sono per la protezione della privacy”, poi ha spiegato che “I verbali del Comitato tecnico-scientifico sono rimasti riservati, ma non sono mai stati secretati, sono due concetti diversi. Ora tutti i cittadini potranno vedere quello che dicevano gli esperti e quello che abbiamo deciso noi”. Ospite della festa del ‘Fatto Quotidiano’, il premier Conte non ha potuto far altro in primis che dare spiegazioni in merito alla situazione coronavirus. Conte: “Non credo ci sarà un nuovo lockdown” Ed ancora: è vero, i dati continuano a segnalare una preoccupante recrudescenza di nuovi contagi tuttavia, tiene a rassicurare il presidente del ... Leggi su italiasera

