Nino Benvenuti e l’oro olimpico di Roma 60 anni dopo: “Il mio cuore sportivo ha la forma di quella medaglia. Sono un uomo fortunato” (Di sabato 5 settembre 2020) In finale olimpica Nino Benvenuti affronta il russo Yuri Radonyak. A Roma 1960 ha già sconfitto il francese Jean Josselin, il sudcoreano Kim Ki-Soo, il bulgaro Shishman Mitsev e in semifinale l’inglese Jimmy Lloyd. Il PalaEur aspetta solo il suo oro. La boxe italiana in quei giorni Romani è in uno stato di grazia. Nel complesso porterà a casa tre ori, tre argenti e un bronzo. Il 5 settembre 1960 Benvenuti vince il titolo dei welter. dopo avere mandato al tappeto il rivale, si aggiudica l’incontro con il punteggio di 4-1. Verrà premiato anche con la coppa di miglior pugile di tutte le categorie. Realizza il suo sogno di ragazzino e si appresta a iniziare una straordinaria carriera da professionista. Benvenuti, Sono ... Leggi su ilfattoquotidiano

