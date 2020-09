Nicola Oddati a Caserta per la candidatura alle Regionali di Lucia Esposito (Di sabato 5 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Nicola Oddati a Caserta. Il 7 settembre, Oddati, membro della segreteria Dem e coordinatore nazionale dell’iniziatica politica del Partito Democratico, sarà a Caserta per presentare la candidatura al Consiglio regionale di Lucia Esposito. L’appuntamento, aperto a simpatizzanti, militanti e giornalisti, è alle 18, nel giardino del ristorante Tre Farine, in via Cesare Battisti, 46. Lo spazio all’aperto consentirà di svolgere l’evento in sicurezza e nel rispetto del distanziamento sociale. A seguire, alle 19:30, Esposito e Oddati saranno a San Nicola la Strada, in ... Leggi su anteprima24

Lucia Esposito presenta la sua candidatura. Nel corso di un appuntamento allargato con la stampa, la candidata del Partito Democratico, Collegio Caserta, presenterà la propria candidatura alle prossim ...

