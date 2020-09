Nella corsa alle regionali la sinistra sorride solo in Campania (Di sabato 5 settembre 2020) Mancano due settimane alle tanto attese elezioni regionali e, con lo stop ai sondaggi, si può fare una prima analisi della situazione. Va ricordato che 4 delle 6 regioni dove si andrà al voto erano nelle mani del centrosinistra (Campania, Marche, Puglia, Toscana) e solo due del centrodestra (Liguria e Veneto). Oggi i sondaggi (per quello che valgono) concordano nel dire che il centrodestra è in vantaggio per 4 a 2, cioè ha ribaltato la situazione; con alcuni casi degni di nota. Nelle Marche, dove Francesco Acquaroli viene accreditato di 10-12 punti percentuali in più del suo rivale si sta infatti per scrivere una pagina di storia politica. Dall'inizio della Repubblica infatti la regione è sempre stata nelle mani della sinistra, un feudo sicuro ... Leggi su panorama

forumJuventus : [ES] AS - Nella corsa a Reguilon entra anche la Juve ?? - Salvato95551627 : RT @BombeDiVlad: ?? #Napoli, inserimento del #PSG nella corsa a Kalidou #Koulibaly? ?? @enzogoku69 ne aveva parlato durante l’ultima puntata… - Alex_Piace : RT @BombeDiVlad: ?? #Napoli, inserimento del #PSG nella corsa a Kalidou #Koulibaly? ?? @enzogoku69 ne aveva parlato durante l’ultima puntata… - SSportNetwork : #SaturdayFever! #ciclismo #TourdeFrance 80km all'arrivo e sono in 13 a continuare la fuga. Alza bandiera bianca il… - yoonminyj : RT @WillHerondaleJC: alle superiori i miei compagni ed io durante i test di resistenza nella corsa di educazione fisica ci aiutavamo aggiun… -

Ultime Notizie dalla rete : Nella corsa 10 esercizi di potenziamento per migliorare nella corsa RedBull.com Incubo a corso Francia, tentato stupro nei bagni di un fast food: la ragazza fugge, trovato il maniaco

Ha tentato di violentare una ragazza nel bagno di un fast food a Roma e, non riuscendoci, è scappato ma è stato rintracciato ed arrestato. Ieri sera, poco dopo le 21, una giovane cliente di un locale ...

Escono di corsa dal negozio con pc e vari accessori nascosti sotto i vestiti: recuperati 2000 euro di refurtiva

AFFI (VR). I militari della stazione di Cavaion veronese erano impegnati in una serie di controlli di routine nella zona del casello autostradale e dei centri commerciali lì vicino. Ad un certo punto, ...

Ha tentato di violentare una ragazza nel bagno di un fast food a Roma e, non riuscendoci, è scappato ma è stato rintracciato ed arrestato. Ieri sera, poco dopo le 21, una giovane cliente di un locale ...AFFI (VR). I militari della stazione di Cavaion veronese erano impegnati in una serie di controlli di routine nella zona del casello autostradale e dei centri commerciali lì vicino. Ad un certo punto, ...