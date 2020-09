Nel supermercato di giorno, a vendere 'Blue sky' di sera: la doppia vita del magazziniere (Di sabato 5 settembre 2020) Tra le corsie di giorno, a casa dei clienti di sera. Un uomo di 39 anni, un cittadino filippino impiegato come magazziniere in un supermercato di Milano, è stato arrestato venerdì pomeriggio dalla ... Leggi su milanotoday

Alino9710318 : RT @VaeVictis: Oggi al supermercato litigata con cassiera che pretendeva che stessi 4-5 metri dalla persona precedente; le ho ricordato che… - dbgiovanna : RT @ilregnodeiragni: ... Si Daniele! Per te sempre pronto, tutte le volte che hai desiderio di parlarmi e mi fai chiamare dalla mamma, nel… - blueislazy : RT @bluecornflowerr: sequel di the old guard nel 2023 e io faccio prima a morire ammazzata ma poi quando finiscono la saga gli attori saran… - bluecornflowerr : sequel di the old guard nel 2023 e io faccio prima a morire ammazzata ma poi quando finiscono la saga gli attori sa… - marcocf69 : RT @VaeVictis: Oggi al supermercato litigata con cassiera che pretendeva che stessi 4-5 metri dalla persona precedente; le ho ricordato che… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel supermercato Napoli, rubano 446 pacchetti di chewing gum nel supermercato: due donne denunciate Il Mattino Pescarese. Taccheggiatore straniero arrestato dopo furti in tre supermercati

E' accaduto nel corso della mattinata odierna, i Carabinieri di Pescara guidati dal M.M. Giuseppe Giancola, hanno tratto in arresto, in esecuzione dell'ordinanza di aggravamento di misura cautelare em ...

Montichiari, pugno al vigilante che lo sorprende a rubare nel market

(red.) Sperava di uscire dal supermercato senza pagare gli alimenti e bevande che aveva arraffato dagli scaffali del supermercato. Invece, per un 22enne richiedente asilo è andata male quanto gli è su ...

E' accaduto nel corso della mattinata odierna, i Carabinieri di Pescara guidati dal M.M. Giuseppe Giancola, hanno tratto in arresto, in esecuzione dell'ordinanza di aggravamento di misura cautelare em ...(red.) Sperava di uscire dal supermercato senza pagare gli alimenti e bevande che aveva arraffato dagli scaffali del supermercato. Invece, per un 22enne richiedente asilo è andata male quanto gli è su ...