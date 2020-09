"Nel bel mezzo dello sporco...". Odio puro, De Benedetti tocca il fondo: massacrato pure da Celentano (Di sabato 5 settembre 2020) Se anche Adriano Celentano massacra Carlo De Benedetti, vuol dire che quest'ultimo, con gli insulti a Silvio Berlusconi ricoverato, ha davvero toccato il fondo. "Imbroglione", "nocivo per il Paese": sfregi gratuiti nel momento più difficile per il leader di Forza Italia, al San Raffaele per coronavirus. Parole che hanno fatto scattare pure il Molleggiato, uno che Berlusconi non lo ha mai apprezzato (eufemismo). In un post su Facebook, Celentano ha scritto: "Caro De Benedetti, stavolta con Berlusconi non mi sei piaciuto per niente. Eri stonato e fuori tempo. Forse non ti sei accorto, ma siamo nel bel mezzo di un incendio planetario". Post che in pochi minuti ha raccolto migliaia di like, commenti e condivisioni. E ancora: "Tu cosa ... Leggi su liberoquotidiano

teatrolafenice : ?? Nasceva oggi a Foggia Umberto Giordano, compositore che ha legato il suo nome ad alcune opere liriche entrate sta… - Eraclanius : RT @LicinioMacro: L'Uomo nasce libero, nomade, poi, un gran bel giorno, il genio del tempo (oltre 250mila anni fa) alza l'ingegno e lo rinc… - bimbadialec : Io che nel bel mezzo del nulla mi metto a pensare ad Alastair - Libero_official : 'Non mi sei piaciuto per niente, nel bel mezzo dello sporco spargi rancore': #Celentano contro #DeBenedetti per gli… - tildaiannella : RT @chiamatemikim1: x: Kim smettila di avercela con lo straight tiktok, non ti hanno fatto niente! loro: *organizzano un raduno nel bel mez… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel bel Non è un bel biglietto da visita Il Giornale di Barga online Alessia Bonari: l’infermiera simbolo della lotta al Coronavirus sul red carpet di Venezia

E' tristemente balzata agli onori della cronaca per la foto che la ritraeva, il 9 marzo 2020, con il volto pieno di lividi causati dalla mascherina, presidio di protezione individuale necessario nella ...

Adriano Celentano contro Carlo De Benedetti: "Attacco a Berlusconi? Nel bel mezzo dello sporco, spargi odio"

Se anche Adriano Celentano massacra Carlo De Benedetti, vuol dire che quest'ultimo, con gli insulti a Silvio Berlusconi ricoverato, ha davvero toccato il fondo. "Imbroglione", "nocivo per il Paese": s ...

E' tristemente balzata agli onori della cronaca per la foto che la ritraeva, il 9 marzo 2020, con il volto pieno di lividi causati dalla mascherina, presidio di protezione individuale necessario nella ...Se anche Adriano Celentano massacra Carlo De Benedetti, vuol dire che quest'ultimo, con gli insulti a Silvio Berlusconi ricoverato, ha davvero toccato il fondo. "Imbroglione", "nocivo per il Paese": s ...