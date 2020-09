Negazionisti? Peggio! In piazza a Roma c’erano i QAnon italiani (Di sabato 5 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel mondo: ultime notizie del 5 settembreOrmai è un fatto! Oggi a Roma sono scesi in piazza i Negazionisti della Covid-19, ma è riduttivo definirli in questo modo! Dal palco a piazza della Bocca della Verità sono state tirate in ballo le basi delle teorie complottiste fantascientifiche dei QAnon applaudite e di conseguenza sostenute dai manifestanti. Non è mancato il riferimento all’eroe, al liberatore, ossia Donald Trump. Coronavirus, i Negazionisti italiani in piazza: «Siamo il popolo» – Il video – OpenIl tuo browser non supporta il tag iframe No! Non bisogna definirli semplici sostenitori di Donald Trump, non limitatevi alle immagini dei cartelli della sua ... Leggi su open.online

