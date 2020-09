Negazionisti in piazza con la celebrità degli altri. Povia, Pappalardo, Sgarbi, Fusaro: ecco chi non sarà oggi a Roma (Di sabato 5 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel mondo: ultime notizie del 4 settembreGiuseppe Povia, alla manifestazione dei Negazionisti, non ci sarà. Lo dice il suo staff a Open a chiare lettere: non sarà in piazza oggi a Roma, non sarà insieme al cosiddetto Popolo delle Mamme, non sarà con i Negazionisti del Covid che si sono dati appuntamento nella Capitale al grido di «Salviamo i bambini dalla dittatura sanitaria». Nè in piazza saranno gli annunciati Diego Fusaro, Vittorio Sgarbi, Antonio Pappalardo. «No, non ci sarà, lo ripetiamo per l’ennesima volta. Preferiremmo invece parlare della sua musica, se volete», dicono dallo staff di Povia. Che, ... Leggi su open.online

AndreaMarcucci : Domani i #negazionisti scendono in piazza a Roma. Mi viene da usare le stesse parole di @AdrianoPanatta: Certo che… - MonicaCirinna : Domani negazionisti #COVID19 in piazza a Roma: unica parola per definirli è irresponsabili. Con loro ovviamente i n… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, domani in piazza a Roma negazionisti e no mask, attese duemila persone #ANSA - giuaddo99 : RT @Adnkronos: Da 'no-mask' a 'no-vax', negazionisti oggi in piazza Roma - filippo_procino : RT @TizianaFerrario: Era il 13 agosto.#Zangrillo diffondeva confusione.Lo direbbe ancora dr.Zangrillo?Si è chiesto se le sue parole abbiano… -