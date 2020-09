Negazionisti del Covid in piazza, Zingaretti: “Fermatevi” (Di sabato 5 settembre 2020) ROMA – “Fermatevi! La manifestazione è un errore. Siete ancora in tempo per annullarla. Rispettate vittime, famiglie, operatori della sanità, i sacrifici degli italiani. Il Covid non si nega, si combatte. Chiedo a tutta la politica di prendere le distanze da questa follia!”. Lo scrive sui social il segretario del Pd Nicola Zingaretti. Leggi su dire

