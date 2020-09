Negazionisti del COVID-19 ed estrema destra in piazza a Roma: "Contro le museruole/mascherine e le antenne 5G" (Di sabato 5 settembre 2020) Sono circa 2mila le persone attese oggi pomeriggio a Roma, a partire dalle 16.00 davanti alla Bocca della Verità, per la manifestazione nei Negazionisti del COVID-19 che andranno a braccetto con l'estrema destra italiana.Il gruppetto, che in queste ore sta dando sfogo alla propria follia all'interno del gruppo Facebook "Italia libera 5 settembre tutti a Roma", si riunirà "Contro la dittatura sanitaria, finanziaria e giudiziaria", rifiutando non soltanto di indossare le mascherine, ma anche di rispettare il distanziamento sociale. Le cose Contro cui i Negazionisti italiani si schierano sono tantissime, incluse "le antenne 5G, i vaccini, Bill Gates e i poteri forti".Il cosiddetto manifesto ... Leggi su blogo

