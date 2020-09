NBA Playoff 2020: i Bucks sprecano e cedono il passo agli Heat, vince e convince Houston (Di sabato 5 settembre 2020) Buona la prima per gli Houston Rockets, che partono con il piede giusto e si aggiudicano gara-1 della semifinale di Conference contro i Los Angeles Lakers. Dopo la vittoria in gara-7 nella sofferta serie contro gli Oklahoma City Thunder, Harden e compagni vogliono faticare meno contro la franchigia che si è posizionata al primo posto nella regular season ed iniziano decisamente bene. 112-97 il punteggio finale in favore dei Rockets, bravi ad accumulare un buon vantaggio nei primi due quarti e a dilagare nel finale senza mai rischiare di rimettere in partita gli avversari. James Harden miglior marcatore della serata con 36 punti, mentre l’unico giocatore a realizzare una doppia doppia è stato Anthony Davis, autore di 25 punti e 14 rimbalzi non sufficienti però ad evitare la sconfitta. Piuttosto in sordina il match di LeBron James, che ... Leggi su sportface

SkySportNBA : ULTIM'ORA I PLAYOFF RIPRENDONO DOMANI SERA DOPO 3 GIORNI DI STOP. LO ANNUNCIANO NBA E NBPA IN UN COMUNICATO CONGIUNTO #SkyNBA #NBA - zazoomblog : NBA Playoff 2020: il tabellone completo e gli accoppiamenti - #Playoff #2020: #tabellone #completo - miasanrich : Playoff da nba dedo no cu e gritaria - em_bioh : @LaSoraCamilla_ Non ti sei persa niente. Ringrazio che tra un'ora comincia i playoff del NBA. Cmq giornata intensa o no al lavoro? - SalpadrinoT : Comunque i playoff NBA stanno dando tanto a livello emozionale, soprattutto in termini di finali al cardiopalma. Bo… -