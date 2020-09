NBA Playoff 2020, Boston Celtics-Toronto Raptors in tv: data, canale e orario gara-4 (Di sabato 5 settembre 2020) Boston Celtics-Toronto Raptors, gara-4 valida per il secondo turno dei Playoff NBA 2020. Finale thriller al termine del terzo atto, dove sembrava che la schiacciata di Daniel Theis avesse chiuso partita e serie sul 103-101 a 0.5 secondi dalla fine. Poi OG Anunoby, a risolvere una partita che i Raptors non potevano assolutamente lasciarsi sfuggire. Il naturalizzato britannico ha raccolto uno splendido assist dalla rimessa di Kyle Lowry e, sfruttando il troppo spazio lasciatogli da un colpevole Jaylen Brown, ha segnato la tripla della vittoria sulla sirena, tenendo in vita le speranze dei canadesi. Questa notte ci sarà un nuovo allungo Celtics o la serie andrà sul 2-2? Appuntamento a partire dalle ore 00:30 di domenica 6 ... Leggi su sportface

