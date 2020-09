Nations League: vincono Francia, Portogallo e Belgio (Di sabato 5 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 05 SET - Il Portogallo senza Cristiano Ronaldo ha battuto la Croazia per 4-1 in un incontro della prima giornata di Nations League giocato a Porto grazie alle reti di Joao Cancelo nel ... Leggi su corrieredellosport

Vivo_Azzurro : #NationsLeague ?? Finisce in parità il primo impegno degli #Azzurri in Nations League, secondo gol in #Nazionale per… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? #Sensi risponde a #Dzeko, finisce 1-1 l’esordio con la Bosnia nella #NationsLeague ?? L'articolo:… - bonucci_leo19 : Allenamento in vista dell’esordio in Nations League #LB19 #VivoAzzurro - petrazzuolo : RT @napolimagazine: NATIONS LEAGUE - Vincono Francia, Portogallo e Belgio - susydigennaro : RT @napolimagazine: NATIONS LEAGUE - Vincono Francia, Portogallo e Belgio -