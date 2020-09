Nations League, Ronaldo salta Portogallo-Croazia (Di sabato 5 settembre 2020) ROMA - Il Portogallo , questa sera, dovrà fare a meno di Cristiano Ronaldo . L'attaccante della Juve , cinque volte Pallone d'Oro, non giocherà nella prima giornata di Nations League contro la Croazia ... Leggi su corrieredellosport

bonucci_leo19 : Allenamento in vista dell’esordio in Nations League #LB19 #VivoAzzurro - Vivo_Azzurro : #NationsLeague ?? Finisce in parità il primo impegno degli #Azzurri in Nations League, secondo gol in #Nazionale per… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? #Sensi risponde a #Dzeko, finisce 1-1 l’esordio con la Bosnia nella #NationsLeague ?? L'articolo:… - SiCo1973 : RT @EdoardoMecca1: Tra i grandi misteri dell'umanità c'è sicuramente l'utilità della Nations League. - gnomini : RT @SkySport: Castrovilli ko: lascia il ritiro della Nazionale -