Nations League, Portogallo-Croazia: Ronaldo non ci sarà per un’infezione al piede (Di sabato 5 settembre 2020) Cristiano Ronaldo non scenderà in campo con la Nazionale portoghese nel match valido per la prima giornata di Nations League 2020/2021. L’attaccante della Juventus non è infatti tra i 23 giocatori selezionati dal ct Fernando Santos per via di un’infezione al dito del piede. Nella serata di sabato 5 settembre, al debutto nella competizione contro la Croazia, sarà il centrocampista offensivo Porto Sergio Oliveira ad ereditare il numero 7 del Portogallo. Leggi su sportface

