Nations League, Mertens trascina il Belgio. Ok la Francia e il Portogallo senza Ronaldo (Di sabato 5 settembre 2020) ROMA - Successi per Belgio, Francia e Portogallo nelle gare serali della Lega A della Nations League. Mertens trascina la sua nazionale al successo per 2-0 in Danimarca, nel gruppo 2, con un assist e ... Leggi su corrieredellosport

Vivo_Azzurro : #NationsLeague ?? Finisce in parità il primo impegno degli #Azzurri in Nations League, secondo gol in #Nazionale per… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? #Sensi risponde a #Dzeko, finisce 1-1 l’esordio con la Bosnia nella #NationsLeague ?? L'articolo:… - bonucci_leo19 : Allenamento in vista dell’esordio in Nations League #LB19 #VivoAzzurro - ilnapolionline : Nations League: Danimarca-Belgio 0-2 (assist +gol di Dries Mertens); Portogallo-Croazia 4-1 -… - DiMarzio : #NationsLeague, tutti i risultati delle partite di oggi -