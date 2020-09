Nations League: l’Olanda supera la Polonia, l’Austria piega la Norvegia (Di sabato 5 settembre 2020) Secondo giorno di partite della Nations League. L’Olanda batte 1-0 la Polonia, vincono Austria e Repubblica Ceca. Pari della Romania Oltre alla partita dell’Italia, che ha pareggiato con la Bosnia, ieri sera si sono giocate altre sette partite della Nations League. Nella Lega A, vittoria dell’Olanda, che batte 1-0 la Polonia con la rete decisiva di Bergwijn. Gli Orange sono in testa al Gruppo 1, lo stesso degli azzurri. Lega B Nella Lega B, vittoria dell’Austria, che piega 1-2 la Norvegia e passa in testa al Gruppo 1. Gli austriaci passano in vantaggio con Gregoritsch, e raddoppiano con un rigore di Sabitzer. Nel finale il gol di Haaland che accorcia le distanze. Nell’altro match 1-1 tra Romania e Irlanda del Nord. I ... Leggi su zon

