Nations League, l’Olanda batte la Polonia. Alla Norvegia non basta Haaland (Di sabato 5 settembre 2020) Mentre l’Italia ha pareggiato amaramente contro la Bosnia, il resto delle partite della Nations League ha visto numerose sfide interessanti. A partire da Olanda-Polonia, fondamentale per il nostro girone comandato ora proprio dagli Oranje; passando per Norvegia-Austria, in cui Haaland non è bastato ad evitare la sconfitta. Italia-Bosnia Erzegovina 1-1: azzurri poco lucidi Olanda-Polonia 1-0 Partita interessante quella della Johann Cruijff Arena. Di fronte abbiamo due nazionali di altissimo livello, che senza alcun dubbio daranno filo da torcere agli Azzurri di Mancini. L’Olanda inizia bene ma non affonda la porta di Sczeczny. Al 21′ Promes ci prova, mentre i polacchi, privi del campione d’Europa Lewandowski, cercano in tutti i ... Leggi su sport.periodicodaily

bonucci_leo19 : Allenamento in vista dell’esordio in Nations League #LB19 #VivoAzzurro - Vivo_Azzurro : #NationsLeague ?? Finisce in parità il primo impegno degli #Azzurri in Nations League, secondo gol in #Nazionale per… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? #Sensi risponde a #Dzeko, finisce 1-1 l’esordio con la Bosnia nella #NationsLeague ?? L'articolo:… - ItaSportPress : Italia, retroscena Chiellini: con la Bosnia in campo Acerbi... per un errore - - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Nations League, l'Italia debutta con un pareggio: 1-1 con la Bosnia #italia -

Ultime Notizie dalla rete : Nations League UEFA Nations League 2020/21: la guida completa | UEFA Nations League UEFA.com L'Italia ritorna in campo: contro la Bosnia finisce 1-1

Finisce senza vinti né vincitori la sfida di Nations League tra Italia e Bosnia Erzegovina. Nella prima uscita dopo il lungo stop per l'emergenza coronavirus, la Nazionale di Roberto Mancini, in campo ...

Calcio in tv: le partite di sabato

Terza serata consecutiva con la Nations League in televisione: la scelta di Mediaset sulla partita da trasmettere stasera è caduta su Portogallo-Croazia, 20 il canale che propone il match probabilment ...

Finisce senza vinti né vincitori la sfida di Nations League tra Italia e Bosnia Erzegovina. Nella prima uscita dopo il lungo stop per l'emergenza coronavirus, la Nazionale di Roberto Mancini, in campo ...Terza serata consecutiva con la Nations League in televisione: la scelta di Mediaset sulla partita da trasmettere stasera è caduta su Portogallo-Croazia, 20 il canale che propone il match probabilment ...