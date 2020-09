Nations League, la Repubblica Ceca fa sapere che non giocherà contro la Scozia (Di sabato 5 settembre 2020) La Repubblica Ceca non intende disputare il secondo match di questa tornata riservata alle nazionali, quello contro la Scozia valido per la seconda giornata della Nations League 2020/2021. Alla base di questa decisione, resa nota tramite un annuncio ufficiale, il contagio da coronavirus di due giocatori, vale a dire Patrick Schick della Roma e il centrocampista del West Ham Tomas Soucek, che desta preoccupazione anche per quanto riguarda altri giocatori e membri dello staff. La Scozia ha ricevuto la nota dei cechi, ma l’Uefa non ha ancora preso decisioni in merito. Leggi su sportface

