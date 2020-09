Natalia Paragoni a Venezia, Andrea Zelletta la difende: “E’ bullismo” (Di sabato 5 settembre 2020) Andrea Zelletta, ex di Uomini e Donne, ha difeso la sua fidanzata Natalia Paragoni che è finita al centro delle polemiche per il Festival di Venezia. Natalia Paragoni è stata una delle protagoniste più chiacchierate dell’ultima edizione del Festival del cinema di Venezia. Il motivo? In molti, infatti, hanno criticato la sua presenza all’evento giudicandola … L'articolo Natalia Paragoni a Venezia, Andrea Zelletta la difende: “E’ bullismo” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

tweetofliana : RT @scemografia: Natalia Paragoni che saluta i piccioni di Venezia #Venezia77 - vago7858 : @ilgiornale Natalia... chi? Paragoni?!? Giuro che sia lei sia chi citato non so neanche chi siano ... E spero sia c… - Notiziedi_it : La gaffe (imbarazzante) a Venezia di Natalia Paragoni. Saluta i fan ma non c’è nessuno - GiancarloNava1 : La gaffe (imbarazzante) a Venezia: saluta i fan ma non c’è nessuno - Corsi_Agnese : @draacaaryss Per esempio che ci fa li Natalia paragoni ...io adesso vado a fare uomini e donne e divento una star di Hollywood ???? -