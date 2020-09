Napoli, tanti problemi al San Paolo: stadio chiuso ai tifosi e a rischio per il Pescara (Di sabato 5 settembre 2020) “Inopportuna la riapertura degli stadi, in quei luoghi l’assembramento è inevitabile”. A dirlo quest’oggi è stato il Premier Giuseppe Conte, durante la festa del ‘Fatto Quotidiano’. Il presidente del Consiglio ha escluso la riapertura degli stadi con l’inizio della nuova stagione. “Il Governo non ha mai aperto alle discoteche, contrariamente a quanto s’è detto. Poi le regioni le hanno riaperte. Nello stadio l’assembramento è inevitabile, dentro, ma anche durante l’afflusso e il deflusso: l’apertura la trovo inopportuna”. 20/09/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 20€ SUBITO+200€ BONUS FINO A 500€ A Napoli, ... Leggi su calciomercato.napoli

redazioneiene : Naso rotto dopo botte e schiaffi solo per aver mostrato questo fenomeno che va avanti da tanti anni ?? - donatellamarc15 : @_GrantValentino @matteosalvinimi Sicuro , ci sono già tanti vogliono in giro nn è necessario andare a vederne uno a Napoli !! - elvialorena50 : @Teomondus @Laura17415682 @Sminatore_ve @CesareSacchetti Amico, io sto alle conclusioni mediche di coloro che hanno… - news24_napoli : Karnezis: “Il Napoli può fare un gran colpo. Conosco da tanti anni… - VdeGaet : Tanti momenti fantastici di #Allan al #Napoli. Per un paio d'anni ha giocato al livello dei TOP in #Europa. Eppur… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli tanti Cosa fare gratis a Napoli e in Campania nel Weekend dal 4 al 6 settembre 2020 Napoli da Vivere Napoli, Gennaro Gattuso dopo la vittoria sul Teramo: “La storia del presidente dice che ha cambiato pochi allenatori”

Gennaro Gattuso ha parlato a Radio Kiss Kiss dopo l’amichevole vinta contro il Teramo per 4-0, a chiusura del ritiro di Castel di Sangro. “Si è respirata un’aria diversa, bello vedere gente allo stadi ...

Napoli, tanti problemi al San Paolo: stadio chiuso ai tifosi e a rischio per il Pescara

A Napoli, però, i problemi relativi al San Paolo non finiscono qui. Sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli è intervenuto in queste ore l’assessore allo sport Ciro Borriello per parlare dei problemi che r ...

Gennaro Gattuso ha parlato a Radio Kiss Kiss dopo l’amichevole vinta contro il Teramo per 4-0, a chiusura del ritiro di Castel di Sangro. “Si è respirata un’aria diversa, bello vedere gente allo stadi ...A Napoli, però, i problemi relativi al San Paolo non finiscono qui. Sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli è intervenuto in queste ore l’assessore allo sport Ciro Borriello per parlare dei problemi che r ...