Napoli, nuovo affondo per Veretout: la Roma non lo considera incedibile (Di sabato 5 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Napoli continua a premere per Veretout. Con la cessione di Allan gli azzurri possono alzare la posta e provare ad affondare il colpo per regalare il francese a mister Gattuso. In queste ore De Laurentiis è a colloquio con l’agente del classe 1993, per trovare un accordo sull’ingaggio. Manca poi l’intesa con la Roma che, a determinate cifre, potrebbe convincersi a malincuore a lasciare partir l’ex Fiorentina. Scrive Il Messaggero in giornata infatti: “A 30 milioni, il club valuterebbe l’offerta. Veretout a bilancio figura a 15,1 milioni: venderlo al doppio è un’operazione che un club che a giugno ha chiuso con un passivo superiore ai 160 milioni e ha un indebitamento oltre i 300 è costretto quantomeno a ... Leggi su anteprima24

pisto_gol : La classifica dei club più indebitatid’europa: in testa c’è il #Tottenham ( che ha costruito il nuovo stadio) poi i… - ultimenotizie : Nuovo decesso in #Calabria, dopo oltre tre mesi, di un paziente positivo al #Covid19. La vittima è un 72enne di Nap… - FooTransf : #NEWS #Napoli occhio a #FabianRuiz per lui si prospetta una mega offerta del #Barcellona visto che #Koeman lo vede… - Aleslt : RT @_GrantValentino: Il nostro Capitano @matteosalvinimi sarà di nuovo con noi l'11 settembre alle ore 18 in Piazza Matteotti a Napoli! Non… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Ass. Borriello: “L’amichevole Napoli-Pescara si giocherà al San Paolo,… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli nuovo Roma, la prossima settimana nuovo incontro per Milik. Con Under al Napoli TUTTO mercato WEB Coronavirus, chiuso e riaperto il pronto soccorso del Cardarelli di Napoli: locali sanificati dopo un paziente positivo

Ha riaperto nella notte il pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli, chiuso nel tardo pomeriggio di venerdì per permettere le operazioni di sanificazione dei locali dopo il passaggio di un p ...

Salerno, un uomo confessa l’assassinio della donna scomparsa il 23 luglio: accoltellata e gettata in un pozzo

Ha raccontato di averla uccisa colpendola alla gola con un coltello da cucina. Poi ha avvolto il corpo in una coperta e l’ha gettato in un pozzo. Il cadavere di Luana Rainone, 31 anni di San Valentino ...

Ha riaperto nella notte il pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli, chiuso nel tardo pomeriggio di venerdì per permettere le operazioni di sanificazione dei locali dopo il passaggio di un p ...Ha raccontato di averla uccisa colpendola alla gola con un coltello da cucina. Poi ha avvolto il corpo in una coperta e l’ha gettato in un pozzo. Il cadavere di Luana Rainone, 31 anni di San Valentino ...