Napoli Femminile, stasera la trasferta a Sassuolo: la preview (Di sabato 5 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGrande attesa per il ritorno in campo del Napoli Femminile, di scena in serata allo Stadio Enzo Ricci di Sassuolo contro le padrone di casa, alle 20.45, per la terza giornata del campionato di Serie A Femminile. La formazione di mister Marino viene dalla pesante sconfitta casalinga contro la Fiorentina (2-5) e cerca i suoi primi punti stagionali dopo il grande entusiasmo del calciomercato estivo. Di contro le neroverdi sono un cliente non facile: hanno raccolto un pareggio al debutto contro la Roma (1-1), per poi vincere per 4-1 in casa dell’Inter la scorsa settimana. Le due formazioni si affrontano per la prima volta nella storia del massimo campionato, ma alcune calciatrici azzurre in passato hanno già fatto male alla squadra emiliana. Isotta Nocchi ad esempio ha ... Leggi su anteprima24

