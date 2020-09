Napoli Femminile, il presidente Carlino è positivo al covid (Di sabato 5 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Una persona positiva come me poteva mai risultare negativo al test covid-19?”, è con queste parole, pubblicate con un post su Facebook che Lello Carlino ha annunciato di essere positivo al covid. presidente del Napoli calcio Femminile e patron di Carpisa, Lello Carlino ha deciso di zittire così le voci che da qualche giorno giravano sulla sua ipotetica positività a virus. “Sto bene, molto bene e logicamente in rigorosa quarantena”, specifica il presidente che dopo aver trascorso le vacanze in Sardegna ha effettuato il tampone e scoperto di essere stato contagiato. Asintomatico e in buone condizioni di salute, ... Leggi su anteprima24

