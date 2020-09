Napoli, DeMa: “Investiremo 5,5 milioni per riqualificare le aree verdi” (Di sabato 5 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Investirà 5 milioni e mezzo di euro, Luigi de Magistris, sindaco della città di Napoli per riqualificare le aree verdi cittadine e piantare alberi puntando sul verde pubblico accessibile a tutti. Da Posillipo a Scampia, dai piccoli giardinetti alla Villa comunale, tutti i quartieri saranno protagonisti del piano di piantumazione, dal centro alle periferie. “Abbiamo programmato lavori di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune di Napoli per un importo complessivo pari a 5 milioni e mezzo di euro”, informa de Magistris sul suo profilo Facebook. “Dopo decenni da un piano di piantumazione così vasto, si avvia quindi un grande progetto in grado di mettere al ... Leggi su anteprima24

Whirpool, il 31 ottobre è vicino. Il sindacato: «Il Governo che fa?»

In lotta dal primo giugno 2019. Più di quattrocento giorni. E ieri i lavoratori Whirlpool si sono ritrovai a Somma Vesuviana al fianco dei compagni della Dema. Ormai accomunati da un unico inesorabile ...

