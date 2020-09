Naike Rivelli accuse pesanti al Festival di Venezia: «Rischiamo contagi per vedere personaggi tutti agghindati!» (Di sabato 5 settembre 2020) Pochi giorni fa ha preso il via la 77 mostra del cinema di Venezia, grande entusiasmo dalle masse e grandi critiche da parte di Naike Rivelli. L’attrice ha pubblicato un post su Instagram in cui getta veleno su tutti quei personaggi che in questi giorni stanno sfilando in giro per Venezia. “Il Festival di Venezia? Andava fatto senza ospiti quest’anno”, così si apre il messaggio della Rivelli. “Stiamo rischiando altri contagi solo per vedere personaggi sfilare sui tappeti rossi tutti agghindati ostentando capi fashion”. leggi anche l’articolo —> Bianca Atzei Instagram paradisiaca nella vasca, bagno ... Leggi su urbanpost

Pochi giorni fa ha preso il via la 77 mostra del cinema di Venezia, grande entusiasmo dalle masse e grandi critiche da parte di Naike Rivelli. L'attrice ha pubblicato un post su Instagram in cui getta

La figlia di Ornella Muti torna incendia i social con scatti super sexy. Protagonista delle immagini il suo lato B perfetto. A caratterizzare gli ultimi post una particolarità: il suo fondoschiena è r

