Musica sotto choc, la cantante ha ucciso un collega e ora è morta (Di sabato 5 settembre 2020) È morta a 73 anni Cathy Smith, la cantante canadese la cui storia si è intrecciata alla morte di John Belushi, il divo americano star dei Blues Brothers, morto a 33 anni per overdose. L'artista si è spenta lo scorso 18 agosto nella sua casa di Maple Ridge, in Canada, ma la notizia è stata diffusa solo negli ultimi giorni, dopo i funerali. Come riporta il New York Times la cantante era da tempo malata. La dose letale a John Belushi Negli anni '80 Cathy Smith era la compagna del divo di Hollywood John Belushi che, notoriamente, faceva uso di sostanze stupefacenti. Il tribunale americano in seguito stabilì che la cantate fu la diretta responsabile della sua morte, avvenuta il 5 marzo 1982 a Hollywood, in seguito ad un'intossicazione da droghe. Smith, in preda agli effetti dell'alcol, gli ha ... Leggi su howtodofor

LaStampa : Milano riparte da qui, da quel podio rosso sotto l’altare maggiore, da quei quattro cantanti, da quel coro, da quel… - gghostgurl : RT @eleonorapncotto: ma solo io uso tik tok come se fosse twitter? i mean è più divertente scrivere i miei pensieri con della musica sotto… - bravelouisoIo : sto pensando e se louis tornasse con l’annuncio di nuova musica sotto la nuova casa discografica ??????? - FalcionelliFede : RT @europainitalia: ??????Conosci il pop spagnolo? E il rock belga? ??Scopri la musica europea su #Spotify! Clicca nel link qui sotto per iniz… - eleonorapncotto : ma solo io uso tik tok come se fosse twitter? i mean è più divertente scrivere i miei pensieri con della musica sotto :) -

Ultime Notizie dalla rete : Musica sotto “Sotto una nuova luce”: l’Associazione Siciliana Amici della Musica e il Teatro Massimo tornano a collaborare Sicilia Oggi Notizie Anniversari, concerti e ospiti, per i vent’anni della Rassegna Organistica dell’Isola Bergamasca

L’Isola Bergamasca festeggia quest’anno l’anniversario di uno degli appuntamenti settembrini più prestigiosi e longevi dell’area: la ventesima edizione della Rassegna Organistica dell’Isola Bergamasca ...

“Anfiteatro sotto le stelle”: Jovanotti e il collettivo Soleluna, video concerto...

Sabato 12 settembre sarà una serata imperdibile per gli amanti di Jovanotti e del festival aretino più famoso nel mondo all’Anfiteatro romano di Arezzo. Grazie alla collaborazione della Fondazione Ar ...

L’Isola Bergamasca festeggia quest’anno l’anniversario di uno degli appuntamenti settembrini più prestigiosi e longevi dell’area: la ventesima edizione della Rassegna Organistica dell’Isola Bergamasca ...Sabato 12 settembre sarà una serata imperdibile per gli amanti di Jovanotti e del festival aretino più famoso nel mondo all’Anfiteatro romano di Arezzo. Grazie alla collaborazione della Fondazione Ar ...