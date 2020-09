Mostra del Cinema di Venezia 2020. Sorprende Pieces of a woman, il film amato e prodotto da Scorsese con Shia LaBeouf e Vanessa Kirby (Di sabato 5 settembre 2020) Se ti chiama Martin Scorsese e ti fa i complimenti perché vuole co-produrre il tuo film, è altamente probabile che hai girato qualcosa di gran livello. Pieces of a woman, pezzo da novanta in Concorso a Venezia 77, diretto dall’ungherese Kornel Mundruczo, è uno di quei drammi incentrati su una figura femminile che poteva girare un Cassavetes. Intanto, per entrare nell’improvviso lutto della perdita di un bimbo appena nato, e la sua relativa dolorosa elaborazione, che accade a Martha (Vanessa Kirby), bisogna affidarsi alla regia totalizzante di Mundruczo, qui alla prova con attori indie hollywoodiani dopo gli ottimi ungheresissimi Johanna, Delta e soprattutto White Dog, titoli d’eccellenza di molte line-up ufficiali di Cannes. ... Leggi su ilfattoquotidiano

