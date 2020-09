Morte Ciro Campagna, si mette in moto la macchina della solidarietà: indetta raccolta fondi per aiutare la famiglia (Di sabato 5 settembre 2020) Un aiuto concreto per la famiglia di Ciro Campagna. L'iniziativa parte dal Coordinamento di Protezione Civile di Foggia, che ha indetto una raccolta fondi a favore della famiglia del giovane ... Leggi su foggiatoday

VIVINSTRADA : @LucaBizzarri Stanno invadendo anche le autostrade co sti monopattini, criminali!!! - Doom3Gloom : @gianlucac1 @ThManfredi @CrossWordsCW @mtizzoni @ciro @alexvespi Dici che sta cercando di entrare nel Team morte? - LilianaOcmin : RT @CISLFoggia: Morte giovane #volontario Ciro Campagna @CostantinoCisl “L’altruismo ed il sacrificio di Ciro meritano il riconoscimento e… - FitLombardia : RT @CISLFoggia: Morte giovane #volontario Ciro Campagna @CostantinoCisl “L’altruismo ed il sacrificio di Ciro meritano il riconoscimento e… - AntonioBaldas18 : RT @CISLFoggia: Morte giovane #volontario Ciro Campagna @CostantinoCisl “L’altruismo ed il sacrificio di Ciro meritano il riconoscimento e… -