Monza: domani il Gp con le peggiori Ferrari della storia (Leclerc 13mo, Vettel 17mo) (Di sabato 5 settembre 2020) Ferrari, sprofondo rosso. A Monza, davanti al pubblico amico, le rosse sono lontane anni luce dalle prime file. Il vero protagonista è Lewis Hamilton versione “pigliatutto” nelle qualifiche del Gran Premio d’Italia con una performance devastante nel Tempio della Velocità. Ferrari, è sprofondo rosso Pole position, record della pista e giro più veloce nella storia della Formula 1. Pole numero 94 in carriera, la settima a Monza: numeri sbalorditivi che confermano la leadership del britannico e che rendono ancor più amara la gara “casalinga” della Ferrari, ben lontana dalle prestazioni ideali. In casa della Rossa la parola crisi viene ... Leggi su secoloditalia

Anto_Giovinazzi : Senza il vostro calore è ancora più dura, ma so che ci siete e domani lotterò ?????? . Without your support it’s even… - SkySportF1 : Non si può entrare, ma almeno si sente il rombo dei motori! ?? SOUND ON dal parco di Monza: alle 15 le qualifiche,… - rtl1025 : ?? Qualifiche del #ItalianGP amare per la #Ferrari di #Vettel. Sul circuito di Monza, il tedesco non è riuscito a qu… - SecolodItalia1 : Monza: domani il Gp con le peggiori Ferrari della storia (Leclerc 13mo, Vettel 17mo) - 34_liss : RT @rtl1025: ?? Qualifiche del #ItalianGP amare per la #Ferrari di #Vettel. Sul circuito di Monza, il tedesco non è riuscito a qualificarsi… -