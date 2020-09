«Miss Marx», una ragazza per raccontare il mondo (Di domenica 6 settembre 2020) Miss Marx è Eleanor, la figlia minore del filosofo autore di Das Kapital, cresciuta in stanze stracolme di rivoluzione, libri, pensieri, fumo; da bimba la «sua» frase era: «Sempre avanti!», e nel cuore il padre amatissimo occupava tutto lo spazio. Ma se quell’esistenza poteva sembrare un’avventura – anche nelle privazioni e nella fatica – nonostante l’amore, l’ammirazione, la figura paterna e tutto ciò che gli ruotava intorno non era certo facile da sostenere. Forse anche per questo il film di … Continua L'articolo «Miss Marx», una ragazza per raccontare il mondo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

